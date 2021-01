Yasmin Brunet e Gabriel Medina: casamento com reprise

Os mais de 10 milhões de seguidores que a modelo Yasmin Brunet, 32 anos, e o surfista Gabriel Medina, 27, têm juntos no Instagram são testemunhas: os dois vivem uma tórrida paixão desde abril passado, quando assumiram o namoro — ela, recém-separada do modelo Evandro Soldati, com quem ficou por quinze anos, ele, habitué de noitadas com o parça Neymar. O romance vem sendo imortalizado em selfies de suas viagens pelo mundo, inclusive na paradisíaca Tulum, no México, cenário da foto ao lado — clicada em um cenote, nome dado aos poços profundos, muitos dentro de cavernas, que os maias consideravam sagrados. Agora, Yasmin e Medina mostraram que o caso é sério: casaram-se no Havaí, no sábado 23, aproveitando um intervalinho entre as competições dele no circuito mundial de surfe. Não satisfeitos, pretendem repetir a dose em São Paulo, onde desembarcam nesta semana. “Estão organizando uma cerimônia ecumênica, porque ele é evangélico, mas ela não tem religião”, explica a mãe da noiva, Luiza Brunet. Seguidores, preparem-se: mais, muito mais fotos virão por aí.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723