Vitória Strada: crises de ansiedade agravadas na pandemia

O isolamento social agravou as crises de ansiedade da atriz Vitória Strada, 24 anos. “Não conseguia ver um filme ou ler um livro. Sentia falta de ar, um tipo de claustrofobia dentro da minha própria casa”, relata. Por isso mesmo, está aproveitando o tempo livre — ela terminou de gravar a novela das 7, Salve-se Quem Puder, em que interpreta a protagonista Kyra — para se informar e mudar de atitude em relação ao problema. “Antes, dizia que sempre fui ansiosa, mas isso eterniza a questão. Agora falo que sou uma pessoa que lida com a ansiedade”, explica. Enquanto aguarda a próxima novela, planeja o casamento com Marcella Rica, com quem mora há um ano. Quando? “Quando todo mundo estiver vacinado. Não queremos subir ao altar de máscara.”

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725