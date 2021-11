‘Temos chances’, diz ator do filme que pode representar o Brasil no Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi dada a largada para a maratona de divulgação de Deserto Particular, filme escolhido para tentar uma vaga para o Brasil no próximo Oscar. O diretor Aly Muritiba circula entre Nova York e Los Angeles promovendo jantares e distribuindo rapapés para atrair a atenção do maior número possível de votantes da Academia. No mês que vem, entra no circuito o franco-brasileiro Antonio Saboia, 36 anos, que interpreta um policial apaixonado e de boa índole na trama com tintas de diversidade que recebeu o prêmio do público no Festival de Veneza.

Saboia (de Bacurau) desembarcará em São Francisco cheio de esperança de acabar com um hiato de 23 anos — o país está fora do jogo desde Central do Brasil. “Temos chances. Hollywood costuma endossar obras engajadas e esperançosas”, diz.

Publicado em VEJA de 1 de dezembro de 2021, edição nº 2766