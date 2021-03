Taís Araujo e a volta de ‘Amor de Mãe’

Depois de quase um ano parada, a novela global das 9 Amor de Mãe acaba de voltar ao ar, em meio a uma grande expectativa — por enquanto, a emissora exibe um compacto dos melhores momentos. Vivendo a advogada Vitória na trama, a atriz Taís Araujo, 42 anos, admite: o retorno às gravações seguindo todos os protocolos anti-Covid, no segundo semestre do ano passado, foi bastante esquisito. “Tem algumas cenas que não fazia sentido gravar de máscara. Todo mundo via que a imagem perdia força com o acessório, mas a vida mudou e a gente precisa se adaptar”, suspira. Os 23 capítulos finais, que se passam na realidade da pandemia, começam a ser exibidos no dia 13 e trazem a marca das mudanças que, segundo Taís, vieram para ficar. “Os afagos e o contato físico ainda vão demorar muito para voltar”, avisa. Liberada da novela, ela agora se concentra nas gravações da segunda temporada da série Aruanas, que tem estreia prevista para o fim de 2021.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728