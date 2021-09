Simone Biles: do tapete vermelho do Met Gala ao Senado

Exato oposto dos collants com que executa seus saltos, a roupa cravejada de cristais que marcou a estreia da ginasta Simone Biles, 24 anos, no tapete vermelho — no caso, o superdesfile de famosos do Metropolitan Museum —, além de volumosa, pesava 40 quilos. Ela encarou com leveza, ao avesso do peso sobre os ombros que a afastou da Olimpíada. “Eu me sinto linda, forte e poderosa”, declarou a atleta, em tratamento da saúde mental. No dia seguinte, no Senado, uma Simone muito mais séria depôs perante a comissão que investiga falhas do FBI para coibir os crimes sexuais do ex-técnico da seleção de ginástica. “Culpo Larry Nassar, mas também culpo todo o sistema que permitiu e escondeu seus abusos”, declarou.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2021, edição nº 2756