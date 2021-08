Sergio Marone: nudez em filme com Paulo Miklos

Um dos maiores expoentes do cinema brasileiro na arte de ficar nu, Sergio Marone, 40 anos e 1,93 metro de músculos muitíssimo bem definidos, repetirá a dose ao lado de Paulo Miklos, 62, na mostra competitiva do Festival de Gramado. “Ter uma mulher gostosona aparecendo o tempo todo seria o óbvio. A gente faz o oposto”, argumenta o ator, que também é produtor de Jesus Kid, filme baseado no livro de Lourenço Mutarelli. Marone interpreta um caubói criado pelo decadente escritor de pocket books de faroeste vivido por Miklos. O ex-titã também estará pelado em um passagem do longa. Coisa rápida, de lado, numa cena “de fotografia linda, em que nada aparece”, garante Marone.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2021, edição nº 2751