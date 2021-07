Sasha Meneghel e João Figueiredo: amor, paz e muitas compras

Na teoria, a lua de mel de Sasha Meneghel, 22 anos, e João Figueiredo, 22, em diversos e caros destinos priorizou, na definição postada pelo imberbe cantor gospel, “aquilo que não se pode comprar: a vida, o amor, a paz e a alegria”. Na prática, porém, chamou atenção a quantidade de posts marcando hotéis, restaurantes e grifes de luxo — singela retribuição do casal a descontos e agrados recebidos. No fim da viagem, um perrengue inesperado para quem valoriza aquilo que o dinheiro não traz: faltou mala para acomodar as compras em Dubai. Com as lojas fechadas e o embarque próximo, foram salvos por Fernanda Miras, prestadora de serviço de concierge na região (“Sou mais ou menos uma babá do cliente”, resume). “Achei um lugar aberto e eles compraram várias”, diz Fernanda, que define Sasha e João como “dois fofinhos”.

Publicado em VEJA de 14 de julho de 2021, edição nº 2746