Sarah Brightman: dos musicais ao espaço sideral

A soprano britânica Sarah Brightman, de 60 anos, é raro caso de cantora clássica que alcançou também sucesso pop. Por anos, foi a principal estrela do musical O Fantasma da Ópera, com trilha sonora de seu ex-marido, o produtor Andrew Lloyd Webber, com quem ficou casada por seis anos. Tão cintilante quanto o ex e ainda amicíssima dele, ela fará neste domingo, 20, uma live paga (18 dólares) em que interpretará Christmas Dream, de autoria de Webber e Tim Rice, além de outros clássicos natalinos. “Foi um 2020 desafiador”, disse a VEJA. Cinco anos atrás, Sarah encarou outra batalha: a tentativa de ir ao espaço. Após treinamento na Rússia, ela quase foi à Estação Espacial Internacional, mas desistiu poucos meses antes. “O treinamento me fez perceber quão forte eu sou. Mas não era o momento certo para ir ao espaço.”

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718