Príncipe Andrew: sob a saia da mãe

Foi com a pompa habitual que a família real anunciou no dia 20 o nascimento da primeira filha da princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth. A mãe da princesa, Sarah Ferguson, correu para seu lado. O pai, não: Andrew não sai por nada do castelo de Balmoral, na Escócia, onde também se encontra a rainha, para não ter de receber a convocação para depor no processo em Nova York em que Virginia Giuffrie, a mais conhecida e eloquente vítima do criminoso sexual Jeffrey Epstein, o acusa de ter abusado dela quando tinha 17 anos. Andrew e Epstein, que morreu na cadeia, eram amigos do peito e Virginia diz ter sido “emprestada” ao príncipe. Os advogados dela afirmam ter deixado a documentação no endereço dele, o Castelo de Windsor, e enviado uma cópia pelo correio, mas a lei manda que Andrew a receba em mãos. A próxima audiência na corte nova-iorquina está marcada para 13 de outubro.

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2021, edição nº 2757