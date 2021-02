Poderosa chefona: Emma Aispuro, a mulher do traficante Joaquín El Chapo

Fiel ao marido até o último fio da longa cabeleira, Emma Coronel Aispuro, 31 anos, terceira (ou quarta, não se sabe ao certo) mulher do megatraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, marcou presença diária — vestida de grifes de luxo, maquiada e perfumada — em seu julgamento em um tribunal de Nova York, até ele ser condenado à prisão perpétua, em 2019. Lá, ouviu, impávida, delatores premiados afirmarem que ela tinha pleno conhecimento e participação nos negócios do cartel de Sinaloa, o mais poderoso do México, e nas fugas mirabolantes de El Chapo. Agora chegou sua vez: Emma foi presa em Washington e terá de responder a várias acusações. Nascida e criada no narcotráfico, a ex-miss tem duas filhas com o marido, 32 anos mais velho. “Vejo nele o ser humano com quem me casei”, já declarou, com toda ternura.

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727