O refúgio sustentável de Bruno Gagliasso

De veia empreendedora, Bruno Gagliasso, 38 anos, desembarcou com malas e mudas de árvores (100 000 serão plantadas) na causa ambientalista. Dono de duas pousadas em Fernando de Noronha, o ator está investindo pesado em um rancho situado em um lugar chamado Membeca, no interior do Rio de Janeiro. “Quero poder dizer que fiz algo bom no mundo”, anuncia. A construção totalmente sustentável é cercada de lago, horta orgânica e espaço para soltura de animais silvestres. “Meu sonho é, no futuro, me mudar com a família e morar lá até ficar velhinho”, afirma o marido de Giovanna Ewbank e pai de Titi, Bless e Zyan. A imersão na causa ambiental não para por aí: o ator fez questão de sobrevoar a Amazônia no auge das queimadas, parou de comer carne vermelha e deixou a sociedade comercial em uma hamburgueria. “Minha ficha caiu”, justifica, compenetrado.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722