O quase casal Bruna Marquezine e Enzo Celulari

Nada como um ano após o outro para fazer a fila romântica andar. Depois de passar o réveillon com um bando de amigas em uma ilha particular em Angra dos Reis, e justo quando fotos suas ressurgiram no movimentado Instagram do jogador Neymar, alimentando boatos sem fim de que os dois estariam ensaiando uma reconciliação depois de terminar tudo em 2019, eis que a atriz Bruna Marquezine, 25 anos, engata um trelelé com Enzo Celulari, 23. Empresário de Claudia Raia e filho dela com o também ator Edson Celulari, Enzo e Bruna circulam nos mesmos meios desde criança e são amigos de longa data. Ambos estão solteiros DADP (desde antes da pandemia) e há tempos trocam amabilidades nas redes sociais. Agora, teriam resolvido elevar as curtidas e rapapés a um patamar superior, inclusive passando uns dias juntos em um hotel. Confirmar, eles não confirmam, mas nem precisa. “Eles não estão namorando oficialmente, mas não tenho como afirmar se são só amigos”, delata uma pessoa próxima ao casal. Este 2021 promete.

Publicado em VEJA de 27 de janeiro de 2021, edição nº 2722