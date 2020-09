O DNA político do vôlei: Isabel Salgado e Carol Solberg

Uma das maiores jogadoras de vôlei dos anos 80, Isabel Salgado não conteve o orgulho quando viu Carol Solberg mandar um “Fora, Bolsonaro!” ao final de uma entrevista após conquistar o bronze no Brasileiro de Vôlei de Praia. Além do esporte, mãe e filha têm em comum a mesma opinião sobre o presidente. “Ela sabe que não podemos ficar quietas diante das coisas erradas”, afirma Isabel. A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou uma nota puxando a orelha de Carol, mas a garota respondeu com uma bela cortada, lembrando que a entidade nada falou quando jogadores deram depoimentos pró-Bolsonaro.

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706