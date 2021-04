O colar de 30 milhões de Zendaya

No meio dos senhores e senhoras bem-vestidos (a maioria, pelo menos) que compareceram ao desidratado Oscar 2021, eis que surge no palco montado em uma estação de trem de Los Angeles a figura de Zendaya, 24 aninhos, rebrilhando em um Valentino amarelo-ouro cheio de recortes, cabelão solto até a cintura, as sobrancelhas mais marcantes do showbiz e um colar de diamantes Bulgari de 6 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de reais). Americana da Califórnia, filha de pai negro e mãe descendente de alemães, Zendaya começou como estrelinha da Disney e foi subindo na constelação artística, sempre com opiniões fortes, até seu talento explodir no papel de uma viciada em drogas na série Euphoria, da HBO. No Oscar, apenas apresentou o prêmio de melhor trilha sonora original (ganhou a animação Soul). Foi o que bastou para ser uma das mais notadas — e admiradas — da noite.

Publicado em VEJA de 5 de maio de 2021, edição nº 2736