Nicole Kidman: suspense no tapete vermelho

Estonteante em um etéreo vestido sem alça (termo que veio substituir o abominado, porque sexista, tomara que caia), Nicole Kidman, 54 anos, por pouco não transbordou do decote ao se abaixar para ajustar a sandália no tapete vermelho da estreia em Los Angeles de seu novo filme, Being the Ricardos. Nele, Nicole faz o papel da comediante Lucille Ball — da série I Love Lucy, de enorme sucesso nos anos 1950 e reprisada até hoje — em um período de crise na carreira e no casamento com o cubano Desi Arnaz (Ricky Ricardo na ficção, daí o título), interpretado pelo espanhol Javier Bardem.

Aos que chiaram contra a escolha de Nicole, que em nada se parece com Lucille, a filha, Lucie Arnaz, garante: “Ela se tornou a alma da minha mãe”. Em tempo: o vestido é um Armani privê.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768