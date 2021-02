Nathalia Timberg, 91, e a primeira dose da vacina

A atriz Nathalia Timberg, 91, saiu de casa no Rio de Janeiro, no sábado 6, depois de quase um ano “guardada” (seu termo para o isolamento social), por um ótimo motivo: tomar a primeira dose da CoronaVac. O que, aliás, tirou de letra. “Sou molestada diariamente pelos pernilongos, tenho até que tomar antialérgico. Vou lá ter medo de uma agulhinha?”, indaga. Nathalia, das pouquíssimas veteranas que ainda detém um contrato de longo prazo na Rede Globo, está ciente de que, mesmo depois da segunda dose, só poderá voltar à vida normal quando grande parte da população estiver vacinada. Mas sabe perfeitamente para onde vai assim que for liberada: “Para o teatro. Interrompi a turnê da minha peça na metade e estou em perfeitas condições de retomá-la”. Preparem as cortinas.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725