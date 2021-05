Naomi Campbell: mamãe aos 50

Toda paz e amor depois de algumas passagens por clínicas de reabilitação de drogas e excesso de agressividade, a modelo Naomi Campbell surpreendeu todo mundo ao anunciar, aos 50 anos, o nascimento de sua primeira filha. “Uma maravilhosa e pequenina bênção me escolheu para ser sua mãe”, postou em suas redes sociais, junto com a foto de um par de pezinhos. Nada mais foi dito neste primeiro momento, mas Naomi manifestou, em diversas ocasiões, o desejo de ter filhos. Havia, inclusive, dado pista da novidade em uma entrevista no mês passado, quando afirmou que “este vai ser um ano maravilhoso”. Segundo os sempre bem informados “amigos próximos”, o bebê foi gerado em barriga de aluguel. Mãe e filha passam bem em Nova York, onde Naomi está morando com um novo e secreto namorado.

Publicado em VEJA de 26 de maio de 2021, edição nº 2739