“Olá, amigos, gostaria de compartilhar com vocês que eu sou trans. Meu nome é Elliot”, anunciou na terça-feira 1º nas redes sociais o ator até então conhecido como a atriz Ellen Page. Protagonista de Juno e indicado ao Oscar em 2008, Elliot, de 33 anos, recebeu amplo apoio em Hollywood: já teve seu nome mudado nos créditos da série The Umbrella Academy, da Netflix, e no site IMDB, que reúne informações sobre produções de cinema e TV. Há anos ativista da causa LGBTQI+, Page veio ao Brasil em 2016 para entrevistar Jair Bolsonaro para um documentário do site Vice. Na época, o então obscuro deputado chocou Elliot com declarações homofóbicas, como a de que fugiria à normalidade. “Não vou brigar contigo agora e te transformar em hétero”, disse o atual presidente.

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716