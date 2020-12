Marina Ruy Barbosa: HD zerado e completo

Com contrato renovado na Globo por mais três anos em outubro, Marina Ruy Barbosa se despede do micado 2020 com êxitos notáveis. Após se aventurar no mundo dos empreendimentos fundando a própria grife e virar diretora de um mercado fashion virtual, a atriz se sente realizada. “O que me preenche é atuar, mas o que me completa é a moda”, diz. Fora das novelas desde 2018, Marina afirma que voltará às telas em 2021, mas — suspense — provavelmente não será em uma novela. “Recebi convites, mas não era hora de voltar. Preferi descansar e estudar. Precisava zerar o HD”, explica a atriz — que não descarta voos pelo streaming. “É um respiro para o mercado. Mais produções, mais espaço para projetos. A concorrência é um estímulo para a criação.” Em tempo: bandear-­se para a Netflix não está (ainda?) em seus planos.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717