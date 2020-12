Maisa Silva, Bruna Marquezine e Manu Gavassi: O vaivém das estrelas

Em 2020, a crise econômica e a revolução do streaming provocaram baixas e migrações inéditas na TV. Numa decisão histórica, a Globo dispensou boa parte de seus medalhões (antes com longos contratos a peso de ouro). A lista incluiu os veteranos Miguel Falabella, Antônio Fagundes, o casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, Vera Fischer e Renato Aragão. Em movimento inverso, talentos da TV aberta foram atraídos pelo brilho novidadeiro (e pela grana) da Netflix. Cria artística de Silvio Santos desde bebezinha, Maisa Silva deixou o SBT para estrelar no gigante do streaming o filme Pai em Dobro. As atrizes Bruna Marquezine e Manu Gavassi também assinaram com a plataforma e estarão na série Maldivas, sobre os barracos de um condomínio no Rio de Janeiro. Os cachês são altos: Manu Gavassi, por exemplo, vai embolsar mais de 1 milhão de reais por sua participação.

Publicado em VEJA de 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719