Mais um no berço de Harry e Meghan

Bucolicamente acomodados no gramado de sua mansão na Califórnia, Harry e Meghan, os duques de Sussex, anunciaram que Archie, seu primogênito de 1 ano e meio, vai ganhar um irmão ou irmã. Na foto em preto e branco do casal, ele aparece à vontade, descalço (mote para uma avalanche de posts: “Precisava mostrar esse pé sujo?”), e ela já barrigudinha, deitada no colo real. Assina a cena o fotógrafo Misan Harriman, amigo da duquesa, que diz haver clicado a distância, de seu iPad em Londres. É quase certo que no fim de março, quando completam um ano de afastamento das funções reais, os dois perderão as poucas honrarias que ainda mantêm. De birra, dizem as más línguas, concordaram em dar entrevista sincerona a Oprah Winfrey, mestra em arrancar confissões íntimas. Vai ao ar no dia 7.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726