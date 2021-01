Luma de Oliveira vira madrinha de onça-pintada

Muita gente adotou um cachorro ou um gatinho para amenizar a dureza da pandemia. Luma de Oliveira, 56 anos, radicalizou: virou madrinha de uma onça-pintada chamada Coragem, de 10 meses e mais de 70 quilos. A onça foi encontrada ainda bebê, desidratada e debilitada, em uma fazenda em Goiás. “Quando vi as fotos e vídeos, me apaixonei. Estou ajudando a fazer um recinto para ela no Cerrado”, conta Luma. Além de planejar visitar a afilhada assim que puder, a ex-mulher de Eike Batista (leia reportagem na pág. 48) pretende lançar uma autobiografia. “Sempre perguntam como consegui isso ou sobrevivi àquilo. Quero inspirar outras mulheres”, explica.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723