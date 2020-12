Luisa Arraes: a boa filha à casa torna

Há cinco anos, Luisa Arraes voltou a morar no apartamento onde cresceu, na Zona Sul do Rio. Ao reformar o imóvel, a filha do diretor Guel Arraes descobriu que a pintura escondia tons de tempos antigos. “Vi até a camada de cor de quando nasci”, diz. A atriz resolveu então fazer uma peça de “autoficção” à la Luisa Arraes — ou seja, com alentadas divagações. Transmitido pela internet, o monólogo fala de uma mulher que passa uma madrugada na casa de sua infância, e lembranças invadem a sua mente. Enquanto isso, Luisa e o namorado, Caio Blat, esperam sinal verde para gravar o longa Grande Sertão: Veredas, no qual a obra de Guimarães Rosa se passará nas favelas atuais — com roteiro do paizão Guel.

Publicado em VEJA de 23 de dezembro de 2020, edição nº 2718