Lucão em Tóquio: protocolo é para ser seguido

Uma das estrelas da seleção brasileira de vôlei, Lucas Saatkamp, o Lucão, 35 anos e impressionantes 2,10 metros, não tira nem um segundo do rosto a máscara de fios de poliamida e filtro de ar descartável. “Não me atrapalha em nada”, garante o atleta, que levou dez unidades para Tóquio. Ele as usa até durante os jogos e, na Vila Olímpica, encosta a barriga tanquinho na pia para lavá-las. A fidelidade à máscara se explica: o filho Theo, de 4 anos, tem problemas respiratórios e Lucão faz de tudo para não se contaminar de novo — como aconteceu em janeiro, quando, ainda por cima, sua mulher, Beatriz, estava grávida de Maya, nascida em junho. “Não vejo um único motivo para não me proteger sempre”, diz o jogador, que tem os pezinhos dos dois filhos tatuados no antebraço.

Publicado em VEJA de 4 de agosto de 2021, edição nº 2749