Angela Merkel, agora em versão ‘soltinha’

Nada como uma recepção com muitas fotos, mas conversas relativamente preservadas, para alvoroçar as rodinhas de poderosos. Não deu outra no coquetel que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ofereceu aos governantes presentes na COP26 em Glasgow, na Escócia. No quesito exuberância, surpresa: ganhou Angela Merkel. Em fim de mandato, a usualmente sisuda e discreta chanceler alemã, sempre de copinho na mão, não parou de sorrir um minuto. Com Camilla, a mulher do príncipe Charles, até gargalhou.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2021, edição nº 2763