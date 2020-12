Leonardo DiCaprio e Carol Solberg: Protestar é preciso

Nesses meses periclitantes de isolamento, ninguém se arriscou a dar uma de Jane Fonda — atriz veterana que se esbaldou em protestos de rua em 2019. Mas a rebeldia não sumiu: ela só se mudou para a internet e para as quadras. Artistas como Leonardo DiCaprio se manifestaram nas redes contra as queimadas na Amazônia. Detonar Jair Bolsonaro virou hábito do ator americano: em julho, ele denunciou que o presidente brasileiro “duvidou publicamente da gravidade” da situação. Em setembro, a jogadora de vôlei Carol Solberg — filha da veterana Isabel — foi advertida por gritar um “Fora, Bolsonaro” durante entrevista ao vivo. Ela recorreu e foi absolvida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Publicado em VEJA de 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719