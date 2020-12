Lady Gaga: O barato da filantropia pop

A parada forçada não impediu que astros internacionais se movimentassem (pela internet) para levantar doações e fazer o bem durante a quarentena. O maior exemplo veio da cantora Lady Gaga, que arrecadou 127 milhões de dólares em uma live promovida pela Organização Mundial da Saúde, com a participação de Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder e Rolling Stones. Lady Gaga fez e aconteceu, como de praxe. Mas não estava sozinha. Rihanna também fez sua ruidosa boa ação, doando 5 milhões de dólares para a OMS. Outros que botaram a mão no bolso foram Dolly Parton (1 milhão de dólares para o Instituto Vanderbilt), o casal Ryan Reynolds e Blake Lively (1 milhão para instituições de caridade nos Estados Unidos e Canadá), Oprah Winfrey (10 milhões para várias iniciativas de cobate à Covid-19) e Pink (500 000 dólares para um fundo de emergência na Filadélfia). No Brasil, a grande expoente da filantropia pop foi a apresentadora Xuxa, que doou 1 milhão de reais ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Publicado em VEJA de 30 de dezembro de 2020, edição nº 2719