Lady Gaga à prova de balas

Rainha das aparições espetaculares, Lady Gaga, 35 anos, cumpriu seu papel com louvor na estreia em Londres do filme House of Gucci, dirigido por Ridley Scott, onde encarna Patrizia Reggiani, que contratou um matador para dar fim ao marido, Maurizio Gucci (e passou dezoito anos na cadeia por isso). Gaga posou no tapete vermelho envolvida em metros e metros de um esvoaçante tecido plissado transparente (da casa Gucci, claro) na cor púrpura, a mesma da maquiagem dos olhos, assessorados por meias arrastão à mostra e botas de altíssima plataforma, que são sua marca registrada.

Estava, com certeza, mais à vontade do que na posse de Joe Biden. Sob ameaça dos trumpistas por ter apoiado o democrata, ela revelou recentemente que o vestido Schiaparelli que usou na ocasião era “à prova de balas”. A maison negou: “O vestido não era. Mas não sabemos o que ela usou por baixo dele”.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2021, edição nº 2764