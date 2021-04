Kate, a duquesa elegante

Galgando com fidalga firmeza os degraus que, forrados de joias espetaculares e dinheiro a rodo, podem levar mocinhas normais ao ápice da elegância, Kate, a duquesa de Cambridge, provou nos funerais do príncipe Philip que em dez anos de casamento e de funções sociais aprendeu tudo sobre a arte de se vestir bem. Sem competição à vista, já que a grávida cunhada Meghan optou por ficar em Los Angeles, Kate, 39, postou-se na capela de St. George a anos-luz de sofisticação de qualquer lady presente, em um vestido preto com laçarote assimétrico assinado pelo francês Roland Mouret (à boca pequena, diz-se que ele segurava a mão de Victoria Beckham no desenho de suas elogiadas coleções). Para acompanhar, pérolas da coleção da sogra — as do colar, presentes do Japão, e as dos brincos, mimos do Bahrein. Sem balançar no salto, ela ainda testemunhou uma rápida conversa entre William e Harry, os irmãos que estavam de mal, ao final da cerimônia.

Publicado em VEJA de 28 de abril de 2021, edição nº 2735