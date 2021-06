Kamala Harris: o desfile histórico da vice

Rainha de ineditismos — primeira vice mulher, primeira vice filha de imigrantes, primeira vice a ter pai negro —, Kamala Harris, 56 anos, voltou a fazer história ao participar, no domingo 13, da Parada do Orgulho LGBT em Washington, capital dos Estados Unidos. Toda sorridente, usando camiseta com a frase Love Is Love (Amor É Amor) por baixo do blazer cor-de-rosa, ao lado do marido, o segundo-gentleman Douglas Emhoff, 56 — ele também proclamando Love First (O Amor Vem Primeiro) no peito, entre as cores do arco-íris —, Harris apareceu de surpresa na concentração. Sem dar bola para a óbvia agitação de seus guarda-costas, caminhou entre a multidão, cumprimentou pessoas e fez um rápido discurso. “Precisamos assegurar que nossa comunidade transgênero e nossa juventude estejam bem protegidas”, proclamou — e abafou.

Publicado em VEJA de 23 de junho de 2021, edição nº 2743