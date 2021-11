A máscara do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau não caiu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De todos os efeitos da pandemia, este foi um dos mais inesperados: uma máscara para imunizar Kate, a duquesa de Cambridge, contra os megawatts de charme do primeiro-ministro Justin Trudeau, do Canadá. É a única explicação possível para ela não estar sequer sorrindo, quanto mais se derretendo, diante do mais sedutor entre todos os chefes de governo em atividade no planeta (quem não se lembra de Melania Trump de queixo caído?). Por motivos ignorados, Trudeau foi um dos únicos no salão a não remover a proteção.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2021, edição nº 2763