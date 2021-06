Jeff Bezos: Para o alto e avante

Iates e jatinhos todo bilionário tem. Já o dono da Amazon, Jeff Bezos, o maior de todos os ricaços, tem um foguete para chamar de seu. Aos 57 anos, ele anunciou que no dia 20 de julho estará a bordo do primeiro voo tripulado do New Shepard, construído por sua empresa, a Blue Origin, e nele subirá 100 quilômetros, até a entrada na órbita terrestre. “Sonho em ir ao espaço desde que tinha 5 anos”, diz Bezos, que programou o voo para quinze dias depois de deixar o posto de CEO da Amazon para se dedicar a projetos espaciais — ramo em que está bem atrás do rival Elon Musk, dono do SpaceX. Quem sabe lá no alto ele possa sublimar o vazamento de dados que revelou que bilionários americanos pagam pouco ou nenhum imposto de renda. Em 2011, por exemplo, Bezos, já possuidor de 18 bilhões de dólares (hoje são 156 bilhões), declarou prejuízo e não só ficou isento como recebeu 4 000 dólares de crédito.

Publicado em VEJA de 16 de junho de 2021, edição nº 2742