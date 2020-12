Isabella Santoni: negócio fora dos padrões

Estrelinha de Malhação Sonhos, em 2014, a atriz Isabella Santoni está fora da TV desde 2018, quando fez a novela das 6 Orgulho e Paixão. Nos últimos dois anos, ela fez curso de “Mentoria para empreendedorismo”, enquanto encarava aulas de surfe com o namorado, o expoente desse esporte Caio Vaz. Em novembro, os gastos nos estudos e o tempo dedicado à praia renderam os primeiros frutos. Isabella, 25 anos, criou sua marca de roupas de banho — imbuída da missão de abranger todos os tamanhos e corpos. “Quem se incomodar pode consumir as marcas que pregam o padrão”, provoca a atriz branca, loira, magra e de olhos azuis. “Sei que minha aparência me abre muitas portas, mas procuro desconstruir esse padrão idealizado”, diz. Ah, sim: Isabella estará de volta às novelas em 2021.

Publicado em VEJA de 16 de dezembro de 2020, edição nº 2717