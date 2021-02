Hailey Bieber e suas raízes brasileiras

Mais famosa ainda depois que trocou o sobrenome Baldwin (da família de atores, entre eles o pai, Stephen) pelo do marido celebridade, Hailey Bieber, modelo de 24 anos, mulher do cantor Justin, vira e mexe faz referência a suas raízes brasileiras. Agora, criou estridente zum-zum-zum entre os milhões de seguidores ao divulgar uma foto de sua avó, lindíssima, quando jovem. Trata-se da mineira Mary Ellen, que ela chama de Nana, casada com o músico carioca Eumir Deodato, radicado nos Estados Unidos. Os dois tiveram uma filha, Ken­nya, também nascida no Brasil — que vem a ser a mãe de Hailey. A senhora Bieber esteve várias vezes no Brasil e arranha o idioma. Seguindo a linha do marido, um bad boy reformado, coberto de tatuagens, tem duas dezenas de desenhos (bem discretos) no corpo, sendo dois deles em português: as palavras “gente”, na linha da cintura, e “minas gerais”, um pouquinho acima do tornozelo.

Publicado em VEJA de 10 de fevereiro de 2021, edição nº 2724