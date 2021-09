Grimes no Met Gala 2021: mascarada e metalizada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O pai de seu filhinho X AE A-Xii, o bilionário Elon Musk, não compareceu — estava ocupado preparando-se para, no dia seguinte, pôr quatro astronautas amadores em órbita em seu foguete Space-X. Mas a exótica Grimes, 33 anos, representou muito bem a, digamos, excêntrica família no tapete vermelho da noite mais esfuziante do Met vestindo um “labirinto cortado a laser em 3D” de seca metálica, assessorado por uma espada. No rosto, inesperado para quem adora quebrar regras, Grimes foi a única a usar máscara — futurista, prateada, mas máscara. O visual teria sido inspirado no filme Dune, com estreia prevista para o mês que vem, para o qual a cantora e atriz estaria atuando como “fã profissional, influencer, alguma coisa assim”.

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2021, edição nº 2756