Glenda Kozlowski volta à TV

“Quando saí da Globo, disse que não voltaria mais para a TV. Mas voltei”, conta Glenda Kozlowski. “Minha vida agora está muito corrida, de cabeça para baixo”, brinca a jornalista esportiva. No fim de 2019, após mais de vinte anos na Globo, Glenda não renovou contrato porque iria se dedicar a um projeto pessoal para o público infantil. Mas não resistiu a uma proposta da Band: comandará a partir do domingo 20 o Show do Esporte, reedição do tradicional programa dos anos 80 e 90. “É uma honra imensurável”, afirma. Glenda ficará ao vivo cerca de oito horas semanais, ao lado do jornalista Elia Júnior. Nas manhãs, a atração disputará ibope com um velho conhecido, o Esporte Espetacular — da agora emissora rival. “Não vou dar bola para isso. Serei a Glenda de sempre.”

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705