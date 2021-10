Giulia Be: a pop star digital

Colhendo os louros de uma carreira fulminante iniciada quase por acaso, a carioca Giulia Be, 22 anos, é a única brasileira entre os indicados a artista revelação no Grammy Latino, que acontece em novembro — e a prova viva de que os tempos são outros no mercado musical. Princesa das plataformas digitais, Giulia teve suas canções ouvi­das e vistas mais de 1 bilhão de vezes no streaming e no YouTube — onde o amigão Lucas Jagger, o filho do homem, de vez em quando faz ponta em seus clipes. Álbuns lançados? Nenhum. Giulia conta que decidiu ser cantora depois de um papo incentivador no backstage com o guitarrista James Valentine, da banda pop Maroon 5, no Rock in Rio de 2017. “Não fosse por ele, provavelmente teria seguido meu plano: cursar direito e virar advogada na ONU”, diz a pop star, que sempre sonhou alto.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758