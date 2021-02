Gisele Bündchen e Tom Brady: a bela controla a fera

Ok, o momento é do quarterback Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl. Mas a mulher dele, Gisele Bündchen, não fica atrás em realizações — inclusive na comunicação doméstica. Brady comentou em entrevista recente que os dois filhos, ao contrário dele, falam português fluentemente. “Uma coisa que escuto muito em casa é: ‘Papai não sabe nada’”, disse (com ótima pronúncia), rindo, antes de traduzir para o inglês. Outra prova do poder da musa: ao anunciar que iria plantar 40 000 árvores na Amazônia ao completar 40 anos, em julho, mobilizou uma chuva de doações suficientes para o plantio de 260 000. Com a vida feita (ela vale 520 milhões de dólares, o dobro do marido), estaria deixando a IMG, sua agência há vinte anos, e colocando a hoje desacelerada carreira nas mãos da irmã gêmea Patrícia, sua fiel escudeira há décadas.

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726