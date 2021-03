Gal Gadot: muito chique e muito grávida

Não foi por acaso que a atriz israelense Gal Gadot, 35 anos, a Mulher-Maravilha dos filmes, escolheu um vestido míni branco Givenchy bem soltinho para apresentar o prêmio de melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro de domingo 28. No dia seguinte, Gal anunciou estar grávida do terceiro filho — ela já é mãe de Alma, 9 anos, e Maya, 3. Das poucas que compareceram em pessoa à desidratada premiação quase toda virtual deste ano, ela cruzou o tapete vermelho acompanhada do marido, o gatíssimo holandês Yaron Varsano, 46, empresário do setor imobiliário. Discreto na vida pessoal, ele só virou notícia quando seu luxuoso Varsano Hotel, em Tel-­Aviv, foi vendido há cinco anos ao bilionário russo Roman Abramovich por 23 milhões de dólares. Motivo: bem à moda dos oligarcas, Abramovich se mudou para Israel por motivos tributários, precisava de uma casa para a família e comprou logo um hotel inteiro.

Publicado em VEJA de 10 de março de 2021, edição nº 2728