A homenagem de Gabriel Medina ao pai, com quem era brigado há 20 anos

A nova fase de Gabriel Medina – agora vegetariano, casado com Yasmin Brunet e rompido com a mãe, Simone, e o padrasto, Charles – inclui a reaproximação com o pai biológico, Claudio Ferreira. Mais do que simplesmente se reaproximar, o tricampeão mundial de surfe postou no Instagram fotos, uma declaração de amor e um vídeo em que aparece dançando ao lado de Claudio no que parece ser um churrasco festivo. “Feliz aniversário, pai! Te amo”, escreveu.

Gabriel e Claudio tinham relações cortadas desde que o surfista era criança, e quem exercia o papel paterno em sua vida – e se apresentava como pai do atleta em viagens, aparições públicas e campeonatos – era Charles, o “Charlão”. Foi após romper com ele e com Simone que Medina, por influência de Yasmin, resolveu procurar o pai biológico para fazer as pazes.