Gabi da FGV: agora ela se animou

Alô, Xuxa, Sergio Moro e grande elenco: Gabriela Ricci, a Gabi da FGV, 17 anos, está pronta para atacar novamente. A caloura que viralizou na internet ao conseguir depoimentos dessas e outras celebridades para uma gincana estudantil, a Gin&Cana, viu no sucesso uma rota para as ações sociais. “Resolvi usar o mesmo raciocínio para conseguir doações na pandemia. A prioridade é comida”, diz, em tom de assembleia. Sua intervenção já rendeu dois frutos: convenceu uma rede de restaurantes a distribuir pizzas no Complexo do Alemão, no Rio, e um banco a patrocinar uma live que arrecadou mais de 10 000 reais em doações. Herdeira de uma grande locadora de automóveis, Gabi, hoje em Maringá, no Paraná, vem tendo aulas a distância, e se revela “encantada” com o empreendedorismo social. “É possível que eu siga por esse caminho”, avisa.

Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732