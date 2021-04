Fausto Silva: nada de se aposentar

Em contagem regressiva para deixar a Globo, onde bateu ponto nos últimos 32 anos, Fausto Silva, 71, chamou os funcionários mais antigos do Domingão para jantar em sua casa, na sexta 23. Entre rodadas de pizza (sua obsessão gastronômica), deu a notícia: deve fechar com a Band, onde apresentou o Perdidos na Noite, nos anos 1980, e com a qual tem “uma relação afetiva muito forte”. A Netflix corre por fora: “Um produtor americano está vindo gravar um piloto com ele”, conta um convidado. Faustão, que tem planos de trabalhar “mais dois ou três anos”, pretende anunciar seu destino em setembro ou outubro. A impressão que parte de sua equipe teve foi que ele quis passar uma mensagem de não-desanimem-que-vem-trabalho-novo-por-aí.

Publicado em VEJA de 5 de maio de 2021, edição nº 2736