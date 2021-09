Drew Barrymore e Cameron Diaz: musas sem retoques

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Grandes amigas desde os tempos em que chutavam, socavam e arrasavam no cinema, na franquia Charlie’s Angels, as atrizes Drew Barrymore, 46 anos, e Cameron Diaz, 49, receberam likes em profusão nas redes sociais ao postar foto de seus rostos com tudo o que a idade colocou neles, sem retoques nem disfarces. A aversão das duas a preenchimentos e tratamentos rejuvenescedores é conhecida. Cameron, aposentada das telas desde Annie, de 2014, não escondeu o pavor que sentiu na primeira aplicação de Botox — “Mudou meu rosto de um jeito esquisito” — e jurou que nunca repetiria a dose. Já Drew, menina-prodígio que passou a juventude entrando e saindo de rehab, diz que nem tentou, porque não ia parar na primeira injeção. “Tenho tendência a me viciar”, explicou, sincerona.

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2021, edição nº 2757