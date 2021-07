Douglas Souza, o influencer olímpico

Jogador da seleção de vôlei assumidamente gay, o paulista Douglas Souza, 25 anos, cravou um feito fora das quadras: da noite para o dia, virou um fenômeno nas redes sociais ao postar vídeos bem-humorados de dentro da Vila Olímpica. Entre outras atitudes jamais vistas no ambiente macho man do esporte, ele sambou em cima da cama de papelão do quarto onde está concentrado e desfilou pela quadra como se fosse modelo — com quebradinha de quadril e tudo. “Não estou interpretando nenhum personagem, sou espalhafatosa mesmo”, disse. Resultado: em uma semana, pulou de 230 000 para mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Nem tudo é pura espontaneidade, porém. Contratado pela agência especializada em marketing de influência que tem Preta Gil como sócia, Douglas conta com a orientação de profissionais na hora de produzir e postar seus vídeos hilários.

Publicado em VEJA de 28 de julho de 2021, edição nº 2748