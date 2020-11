Dony de Nuccio fatura quieto

No ano passado, Dony de Nuccio se desligou da Globo quando se revelou que mantinha contrato com um banco — o que fere as regras do jornalismo da emissora. Desde então, vive um enroscado namoro com o SBT. “Só falta conhecer o Silvio Santos”, conta. Até agora, a aproximação rendeu só aparições em programas. Ele diz que não se importa em ficar longe da TV: “Não fui picado pela mosca azul. Não tenho apetite pela fama, nem dependo dela”. Mas, quietinho, fechou um contrato milionário de cinco anos com uma corretora digital, para a qual faz propaganda nos intervalos dominicais da Band.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712