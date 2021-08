Como será o filme sobre a ascensão e queda de Eike Batista

O empresário Eike Batista, 64 anos, já sabe que o filme sobre sua ascensão e queda não será chapa branca e mostrará em detalhes a cena de sua primeira prisão, em 2017, por corrupção e lavagem de dinheiro. Mesmo assim, Eike, homem de inabalável otimismo mesmo após cair do pedestal de mais rico do Brasil e o sétimo do mundo, acredita que sairá bem na fita. “Vejo como uma boa oportunidade de retratar a realidade e a grandiosidade dos meus projetos”, aposta. As filmagens já começaram, com Nelson Freitas no papel principal. A estreia está prevista para 2022 e, se depender do empresário, eventualmente ganhará continuação. “Ele espera que a parte 2 mostre sua volta por cima”, revela um amigo do ex-milionário.

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2021, edição nº 2752