Chay Suede e a mais linda declaração de amor que você vai ver hoje

O ator Chay Suede e a atriz Laura Neiva foram às redes anunciar que José, o segundo filho do casal, nasceu nesta quarta (17). Eles já são pais de Maria, de um ano e onze meses, e estão juntos há sete anos. Na legenda de uma das fotos, em que Laura aparece de perfil ao lado do recém-nascido, Chay fez uma tocante declaração de amor à mulher, que é uma das embaixadoras da grife francesa Chanel no Brasil:

“Laura,

você é um universo em profundidade e possibilidades.

O amor que Deus tem por mim, o infinito amor que eu sei existe no coração dele, esse amor que me cobre todas as noites antes de dormir desde que eu era uma criança, se materializa em você.

Te ver sendo você é a aula que eu faço questão de não perder.

Obrigado pelo privilégio de poder te acompanhar, ainda que às vezes aprendiz de tudo que você já sabe de cor.

Te amo loucamente.

Chay”