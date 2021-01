Cardi B: roupinha de fazer compras

Ah, que falta faz um tapete vermelho. Sem ter onde mostrar seus predicados, a cantora Cardi B (nome de batismo: Belcalis Marlenis Almánzar), americana de origem caribenha, resolveu ir às compras vestida para matar: vestido vermelho grudado e transparente, salto agulha — e máscara combinando, porque Cardi é menina responsável. Como é inverno na Califórnia, o visual fazia par com um, digamos, suéter de tricô. Rapper do sexo feminino mais influente do planeta, segundo a Forbes, Cardi, 28 anos, apoiou Joe Biden e tinha esperança de cantar na posse. Não cantou e brincou no Twitter: “É que eu tinha dentista”.

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723