Caetas em transe: os bastidores do esquete de Caetano Veloso no ‘Porta’

Atualizado em 28 out 2021, 17h04 - Publicado em 29 out 2021, 09h30

Por Cleo Guimarães

Já entrou para os anais do humorismo a cara estupefata de Caetano Veloso no esquete do Porta dos Fundos em que Gregorio Duvivier e João Vicente de Castro imitam executivos das grandes gravadoras traçando uma estratégia de divulgação de Meu Coco, o novo disco do cantor. “Meu Coco, vai ser o nome mesmo? Se o pessoal botar um acento circunflexo aí…”, alerta Castro, logo no início do vídeo, que tem também a participação de Paula Lavigne.

Caetano chegou com o texto decorado, incluiu cacos e só titubeou quando Duvivier, imprimindo sotaque paulistano deslumbrado ao tom de falsa intimidade, o chamou de “Caetas”. “Ele não aguentou e riu mesmo”, conta o humorista. Em três dias, o vídeo de pouco mais de quatro minutos foi visto por mais de 1 milhão de pessoas.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2021, edição nº 2762