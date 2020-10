Bruna Linzmeyer aposta em Tinder para mulheres

Atualizado em 29 out 2020, 21h58 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

Por Eduardo F. Filho - Atualizado em 29 out 2020, 21h58 - Publicado em 30 out 2020, 06h00

Atriz, feminista, ativista LGBTQIAP+ e, agora, cupido. Bruna Linzmeyer sempre gostou de ver nos comentários de suas redes seguidoras “flertando e paquerando”. Decidiu expandir a influência transformando o seu Instagram no “Brindr”, espécie de Tinder para as lésbicas. “Torço para elas viverem suas experiências românticas e sexuais com liberdade.” Ela passa um tempo na cidade natal, a catarinense Corupá, com a namorada, a produtora Marta Supernova. Na profissão, só alegria: caso raro hoje, acaba de assinar contrato longo, de três anos, com a Globo.

Publicado em VEJA de 4 de novembro de 2020, edição nº 2711